Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le grand complot

David Magloire Nkazeu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Grand Complot se veut à la fois un miroir et un éveil des consciences sur le triple plan économique, social et politique. Il se présente comme une boussole pour le navire Cameroun, qui dérive dangereusement à cause d'une gestion perverse et égocentriste de la gouvernance du pays, laquelle trahit en même temps tous les desiderata du peuple. Une mauvaise gestion dont les agents vecteurs sont la corruption, le clientélisme, l'affairisme, le népotisme, le tribalisme et l'insécurité généralisée. Les deux régions anglophones du pays sont prises au piège d'une guerre asymétrique terriblement meurtrière. La révolte gronde dans les coeurs face à un régime qui devient pour le peuple un adversaire et non un partenaire. L'auteur se permet également une excursion en pays bamiléké, au coeur d'une tradition séculaire pleine de curiosités et d'énigmes. Le roman se termine dans l'enfer du NOSO (régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), où les affrontements entre l'armée nationale et des présumés sécessionnistes font rage : une réponse militaire pour résoudre un problème politique ! Loin d'être un reportage, il s'agit de susciter un débat et d'apporter une réponse aux actes posés par les tenants de l'ordre, des actes qui défient toute logique dans la conception positive et humanitaire des choses.

Par David Magloire Nkazeu
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

David Magloire Nkazeu

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand complot par David Magloire Nkazeu

Commenter ce livre

 

Le grand complot

David Magloire Nkazeu

Paru le 30/06/2026

400 pages

Editions de l'Onde

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371586642
9782371586642
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.