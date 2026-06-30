Le Grand Complot se veut à la fois un miroir et un éveil des consciences sur le triple plan économique, social et politique. Il se présente comme une boussole pour le navire Cameroun, qui dérive dangereusement à cause d'une gestion perverse et égocentriste de la gouvernance du pays, laquelle trahit en même temps tous les desiderata du peuple. Une mauvaise gestion dont les agents vecteurs sont la corruption, le clientélisme, l'affairisme, le népotisme, le tribalisme et l'insécurité généralisée. Les deux régions anglophones du pays sont prises au piège d'une guerre asymétrique terriblement meurtrière. La révolte gronde dans les coeurs face à un régime qui devient pour le peuple un adversaire et non un partenaire. L'auteur se permet également une excursion en pays bamiléké, au coeur d'une tradition séculaire pleine de curiosités et d'énigmes. Le roman se termine dans l'enfer du NOSO (régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), où les affrontements entre l'armée nationale et des présumés sécessionnistes font rage : une réponse militaire pour résoudre un problème politique ! Loin d'être un reportage, il s'agit de susciter un débat et d'apporter une réponse aux actes posés par les tenants de l'ordre, des actes qui défient toute logique dans la conception positive et humanitaire des choses.