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L'encyclopédie des métiers 2026-2027

Collectif

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750 métiers présentés - Les cursus et les filières - Les professions les plus recherchées - Des conseils de pros et des témoignages Il n'est jamais facile de choisir son futur métier. Comment concilier ses envies et son orientation ? Quels seront les besoins de demain ? Quelle est la meilleure formation à suivre ? Destiné autant aux parents qu'aux élèves, cet ouvrage vous guide à travers tous les secteurs d'activité afin de vous renseigner sur la réalité de 750 métiers connus ou à découvrir. Vous y trouverez : Une présentation des professions les plus recherchées dans les années à venir. Secteur par secteur, des fiches détaillées sur chaque métier (les missions, la formation, les qualités requises, la rémunération). Des interviews de professionnels qui donnent des conseils sur les voies à suivre, les erreurs à éviter et des témoignages sur les métiers exercés.

Par Collectif
Chez Studyrama

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Auteur

Collectif

Editeur

Studyrama

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L'encyclopédie des métiers 2026-2027

Collectif

Paru le 03/09/2026

240 pages

Studyrama

19,95 €

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