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#Bande dessinée jeunesse

Un été d'orgueil et de préjugés

Angourie Rice, Kate Rice

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Lily a tout l'été devant elle : des journées ensoleillées à n'en plus finir, des soirées entre amis et la magnifique plage de Pippi Beach en Australie. Le rêve ! Mais tout bascule à l'arrivée de Dorian Khan, un jeune acteur d'Hollywood en vacances, accompagné de sa bande d'amis tout aussi célèbres. La plupart des habitants - y compris la mère de Lily, fascinée par le glamour et les célébrités - sont ravis de les voir débarquer. Lily, elle, ne cache pas ses préjugés : elle les trouve superficiels, arrogants et terriblement prétentieux. Surtout Dorian, le plus célèbre d'entre eux. Cependant, au fil de leurs rencontres, Lily commence à douter. Et si son orgueil l'avait aveuglée ? Et si Dorian n'était pas du tout celui qu'elle imaginait ?

Par Angourie Rice, Kate Rice
Chez Hachette

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Auteur

Angourie Rice, Kate Rice

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Un été d'orgueil et de préjugés

Angourie Rice, Kate Rice trad. Nathalie Nédélec-Courtès

Paru le 08/07/2026

360 pages

Hachette

18,00 €

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Scannez le code barre 9782017326465
9782017326465
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