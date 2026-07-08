Un été d'orgueil et de préjugés

Lily a tout l'été devant elle : des journées ensoleillées à n'en plus finir, des soirées entre amis et la magnifique plage de Pippi Beach en Australie. Le rêve ! Mais tout bascule à l'arrivée de Dorian Khan, un jeune acteur d'Hollywood en vacances, accompagné de sa bande d'amis tout aussi célèbres. La plupart des habitants - y compris la mère de Lily, fascinée par le glamour et les célébrités - sont ravis de les voir débarquer. Lily, elle, ne cache pas ses préjugés : elle les trouve superficiels, arrogants et terriblement prétentieux. Surtout Dorian, le plus célèbre d'entre eux. Cependant, au fil de leurs rencontres, Lily commence à douter. Et si son orgueil l'avait aveuglée ? Et si Dorian n'était pas du tout celui qu'elle imaginait ?