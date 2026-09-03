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Concours d'accès aux instituts du service public (ISP) – Anciennement instituts régionaux d'administration (IRA) (Catégorie A – Concours 2027-2028)

Casabianca philippe De, Arnaud Tripet, Emilie Moysan

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Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours d'entrée aux ISP, externe, interne et troisième concours en leur permettant de préparer les épreuves d'admissibilité et d'admission grâce à des conseils et des exercices pratiques. Outre les informations indispensables que ce manuel offre sur les modalités des concours, il permet de préparer efficacement : - LES EPREUVESD'ADMISSIBILITE Un cas pratique d'actualité des politiques publiques de l'Etat Une épreuve mixte QCM/QRC : 60 questions à choix multiples et deux questions à réponses courtes - L'EPREUVE D'ADMISSION Un entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, une sélection de documents annexes opérationnels, un sujet zéro, un sujet inédit, ainsi que des annales corrigées sont proposés afin de vous familiariser au mieux avec les différentes épreuves.

Par Casabianca philippe De, Arnaud Tripet, Emilie Moysan
Chez Studyrama

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Auteur

Casabianca philippe De, Arnaud Tripet, Emilie Moysan

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Concours d'accès aux instituts du service public (ISP) – Anciennement instituts régionaux d'administration (IRA) (Catégorie A – Concours 2027-2028)

Casabianca philippe De, Arnaud Tripet, Emilie Moysan

Paru le 24/09/2026

400 pages

Studyrama

21,90 €

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