Concours des douanes – 200 questions (Catégories A, B et C – Édition 2027-2028)

Cet ouvrage permet aux candidats de préparer au mieux les concours, catégories A, B et C, des douanes (inspecteur, contrôler et agent de constatation) de la branche du contrôle des opérations commerciales et de l'administration générale et de la branche de la surveillance. Ces 200 questions vous permettent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - L'organisation de la douane et l'environnement professionnel - La fonction publique : l'administration, la déontologie des fonctionnaires et des douaniers - Les connaissances techniques et professionnelles - Le commandement et le management d'un service des douanes - Les questions de culture générale : économie, société, sécurité, etc.