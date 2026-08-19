Au commencement de ce projet, deux auteur. ices autobiographes. Edmond Baudoin était lancé pour un nouveau livre sur son rapport au corps et au désir des femmes. Alors qu'il est en panne, le contrepoint sans fard de son amie Aude Mermilliod donne une nouvelle perspective à sa réflexion en cours. Ensemble, iels dessinent un livre-conversation, à rebours d'une époque qui exploite les manichéismes là où elle devrait tisser des liens. Prendre le risque de se dévoiler, d'explorer des liens anciens et intimes pour se réconcilier avec la personne qu'on est aujourd'hui et bâtir celle que l'on sera demain. Aude Mermilliod a 39 ans et porte en elle la colère et le poids d'une société qui écartèle le corps des femmes autant que leur psyché. Nourrie de ses lectures d'Isabelle Sorente, Mona Chollet, Estelle Zongh Mengual ou encore Nathacha Appanah, son oeuvre est portée par un souffle féministe qui questionne autant qu'il répare. Edmond Baudoin a 84 ans et jouie des fruits d'une oeuvre installée qu'il continue de dessiner. S'il fut l'un des pionniers de l'autobiographie en bande dessinée, il reste habité de livre en livre par la volonté de toucher du doigt l'essence de l'humanité. Sautant d'un train fictif pour entrer à corps perdus dans le dialogue comme iels le feraient dans la danse, iels se réservent le droit que seule une longue amitié permet : celui de se heurter pour mieux discuter, de botter en touche lorsque l'on est acculé, d'insister parce que le coeur le permet, de se désaccorder pour mieux s'éclairer. Aude Mermilliod a besoin d'espace. D'un medium à elle et de blancs dans lesquels s'établir. Baudoin a un dessin organique qui sature et vibre au rythme d'une vie enveloppante. Jouant avec la liberté que seule la bande dessinée est capable d'offrir, ils composent à deux un récit dessiné choral sincère, qui polarisent leurs différences, leurs inspirations autant qu'ils les relient. Rêver la rivière où le livre qui se cherche. Comment se parler de consentement, d'engagement, de responsabilités et d'avenir lorsque l'âge et le genre nous ont façonnés différemment.