Voyage en terres hospitalières

"Nous partîmes pour trois jours et nous restâmes six mois... " Six mois ! Six mois à l'hôpital Necker, au chevet du plus jeune de mes trois enfants. Une bretonne à Paris, une bien-portante au pays des malades, une femme au grand coeur explorant la cardiologie ? C'est un peu tout cela que je vous raconte là... Ecrit sous forme d'abécédaire avec une grande liberté, ce livre est un voyage, une traversée au long cours, une expédition parfois. Au coeur de l'épreuve, celle où les coeurs sont à l'épreuve. Celui de mon fils, bien sûr. Le mien, souvent. Tant d'autres. Alliant remerciements chaleureux et critiques constructives, reconnaissance immense et quelques coups de gueule, il propose un regard singulier sur une question socialement vive, celle de notre système de soins. Enfin, ce texte volontiers poétique et plein d'humour est aussi une ode aux miracles du courage qui émane des coeurs à l'ouvrage, à l'oeuvre pour ce qu'ils aiment : faire circuler l'amour. Même à l'hôpital. A mettre entre toutes les mains ! Les mains de celles et ceux qui fréquentent l'hôpital et les lieux de soins : patientes, accompagnantes, soignantes...