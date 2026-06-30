Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Voyage en terres hospitalières

Marie Egreteau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Nous partîmes pour trois jours et nous restâmes six mois... " Six mois ! Six mois à l'hôpital Necker, au chevet du plus jeune de mes trois enfants. Une bretonne à Paris, une bien-portante au pays des malades, une femme au grand coeur explorant la cardiologie ? C'est un peu tout cela que je vous raconte là... Ecrit sous forme d'abécédaire avec une grande liberté, ce livre est un voyage, une traversée au long cours, une expédition parfois. Au coeur de l'épreuve, celle où les coeurs sont à l'épreuve. Celui de mon fils, bien sûr. Le mien, souvent. Tant d'autres. Alliant remerciements chaleureux et critiques constructives, reconnaissance immense et quelques coups de gueule, il propose un regard singulier sur une question socialement vive, celle de notre système de soins. Enfin, ce texte volontiers poétique et plein d'humour est aussi une ode aux miracles du courage qui émane des coeurs à l'ouvrage, à l'oeuvre pour ce qu'ils aiment : faire circuler l'amour. Même à l'hôpital. A mettre entre toutes les mains ! Les mains de celles et ceux qui fréquentent l'hôpital et les lieux de soins : patientes, accompagnantes, soignantes...

Par Marie Egreteau
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Marie Egreteau

Editeur

Les Impliqués

Genre

Témoignages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage en terres hospitalières par Marie Egreteau

Commenter ce livre

 

Voyage en terres hospitalières

Marie Egreteau

Paru le 30/06/2026

258 pages

Les Impliqués

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042817336
9791042817336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.