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#Essais

Précis de fiscalité des entreprises

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

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Un ouvrage qui par son approche globale et pratique de la fiscalité des entreprises est la référence incontournable dans ce domaine Cette nouvelle édition présente les grands principes de la fiscalité dans un esprit pédagogique. De nombreux exemples de calculs vous permettent de mettre en pratique instantanément les notions apprises au cours des chapitres. Par sa rubrique "Le coin des amateurs" , cet ouvrage vous amène à un approfondissement de vos connaissances. 1/ La 50e édition du best-seller de la fiscalité d'entreprise. 2/ Des développements concrets, issus de la pratique des illustrations chiffrées pertinentes. 3/ "Le coin des amateurs" : une rubrique unique pour approfondir vos connaissances à l'aide de nombreux cas pratiques.

Par Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux
Chez LexisNexis

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Auteur

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

Editeur

LexisNexis

Genre

Fiscalité d'entreprise

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Précis de fiscalité des entreprises

Maurice Cozian, Florence Deboissy, Martial Chadefaux

Paru le 26/08/2026

1230 pages

LexisNexis

48,00 €

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