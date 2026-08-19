Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Fanny à la folie

Emilie de Turckheim, Turckheim emilie De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ta mère et moi nous sommes aimées comme s'aiment les deux couleurs du panda, la bouche et le baiser, le fou et sa folie. On nous appelait Maudéfanny, en un seul souffle. Je te souhaite de connaître un jour une si belle et fatigante amitié. Peut-être as-tu déjà rencontré ta Maud à toi, dans ton école ? Si ce n'est pas le cas, garde les yeux bien ouverts. Qu'elle soit rousse, grosse ou bleue, tu la reconnaîtras entre toutes". Quand sa fille et son gendre décident de placer Fanny, 82 ans, en maison de retraite et de la déloger de la rue Dante, c'est toute son existence qu'elle doit ranger : les haïkus de son grand amour Pierre, les Bulletins de l'Institut des Petites Soeurs où est née sa relation incandescente avec Maud, La vie illustrée de Thérèse d'Avila qui fascinait les deux adolescentes, et l'impensable secret qui n'a cessé de l'habiter... Dans ce roman d'une fantaisie sans pareille, Emilie de Turckheim raconte l'ordre et le désordre de la vie, cette folie. "Bien plus sérieux qu'il n'en a l'air, ce roman crépite de poésie, de fantaisie, d'humour assassin et de vérités cruelles dont Emilie de Turckheim a le secret". Livres Hebdo

Par Emilie de Turckheim, Turckheim emilie De
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Emilie de Turckheim, Turckheim emilie De

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Fanny à la folie par Emilie de Turckheim, Turckheim emilie De

Commenter ce livre

 

Fanny à la folie

Emilie de Turckheim, Turckheim emilie De

Paru le 19/08/2026

360 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709676380
9782709676380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.