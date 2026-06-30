Ce que raconte son cauchemar

Deux couples d'amis se retrouvent le temps d'un week-end à l'occasion d'un festival de salsa. Mais pour Claire, l'expérience bascule : chaque nuit, elle est hantée par des rêves inquiétants mêlant vampires, cow-boys et un mystérieux chasseur. Peu à peu, ces visions brouillent la frontière entre réel et imaginaire et révèlent ses tensions intérieures. Jalousies, incompréhensions et quête d'équilibre amoureux, Claire et ses camarades affrontent leurs fragilités et leurs difficultés à communiquer dans cette pièce qui joue avec humour des ressorts du fantastique.