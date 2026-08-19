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#Bande dessinée jeunesse

K-pop

Véronique Delamarre, Camille Fourcade

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Le club Corée se lance dans un grand projet pour la journée des talents du collège : réaliser un spectacle de K-pop. Mia, aidée des conseils de Yoona, une ancienne idol, se donne à fond pour préparer l'événement. Tout doit être parfait pour que les élèves aient l'impression de voir de vrais idols sur scène ! Mais elle est vite dépassée par l'ampleur que prennent les événements. Tout le monde veut participer ! Y compris sa pire ennemie, Jessica... Est-ce qu'elle va vraiment se donner à fond comme danseuse aux côtés de Mia ? Ou est-ce qu'elle compte plutôt saboter le spectacle ?

Par Véronique Delamarre, Camille Fourcade
Chez Rageot

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Auteur

Véronique Delamarre, Camille Fourcade

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

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K-pop

Véronique Delamarre, Camille Fourcade

Paru le 19/08/2026

224 pages

Rageot

12,90 €

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