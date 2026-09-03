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Paris en famille

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Le secret d'un séjour en famille réussi ? Des adresses kids-friendly, des restos pour se régaler, des pâtisseries pour les gourmands, des spots pour pique-niquer, nos astuces pour soulager les gambettes, mais aussi toutes les visites et nos infos pour les explorer à hauteur d'enfant : suivez le guide ! - Tout voir ! Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui vous dévoilent leurs secrets pour vous faire vivre à l'heure de Paris - Et pour les enfants ? Des activités, des anecdotes et des bons plans pour découvrir la ville en s'amusant ! Un guide unique : des cartes grand format dépliables par secteur.

Par Guides Gallimard, Collectifs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Guides Gallimard, Collectifs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Paris - Ile-de-France

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Paris en famille

Guides Gallimard, Collectifs

Paru le 10/09/2026

78 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

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