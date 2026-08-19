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#Album jeunesse

Maestro

Thibault Prugne

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Téo vit avec son père adoptif dans le village de Streinkel, où tous les habitants sont pêcheurs. Mais le garçon, lui, est passionné de musique. Il en entend partout, tout le temps : dans le clapotis des vagues, le souffle du vent... A l'abri des regards, il joue du charango, un petit instrument hérité de ses parents. Lorsqu'il fait la connaissance d'une famille de musiciens qui parcourt le pays, Téo va enfin réaliser son rêve. Une histoire poétique écrite et illustrée par Thibault Prugne, racontée par François Morel sur les musiques aux sonorités gitanes de Jean-Pierre Jolicard.

Par Thibault Prugne
Chez Editions Margot

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Auteur

Thibault Prugne

Editeur

Editions Margot

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Maestro

Thibault Prugne

Paru le 19/08/2026

40 pages

Editions Margot

15,90 €

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