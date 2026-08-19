Le clash des dinos super féroces - Waoupédia dès 6 ans

Le Clash des Dinos : l'encyclo qui prend vie ! Prêt à faire face aux prédateurs les plus féroces ? Griffes acérées, crocs gigantesques, cuirasses blindées... Découvre leurs secrets dans ce documentaire rigolo et décalé, avec juste ce qu'il faut de savoir, et même un test de personnalité pour savoir quel dino féroce tu es ! Et l'aventure ne s'arrête pas là. Donne-leur vie en créant tes 4 grandes figurines papertoys de T-rex, vélociraptor, carnotaure et spinosaure, sans colle et sans ciseaux. Collectionne tous les papertoys Waoupédia pour créer ta collection et jouer avec tes dinosaures féroces. Explore le monde, crée ta collection avec Waoupédia !