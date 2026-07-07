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Gustave Courbet

Carine Joly, Johanna Mauboussin

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Né à Ornans en 1819, Gustave Courbet, figure centrale de la peinture du XIXe siècle, est considéré comme le fondateur du Réalisme. Ce courant, apparu dans les années 1850, entend rompre avec l'idéalisme de la peinture néoclassique et l'imaginaire du Romantisme pour représenter le réel dans toute sa vérité, sans embellissement ni hiérarchie de sujets. Gustave Courbet s'impose comme un artiste libre, provocateur et novateur, dont la peinture interroge autant qu'elle dérange. Si son oeuvre a souvent fait scandale par sa puissance subversive, elle est aussi portée par une attention constante à la matière, à la lumière et aux formes de la nature. C'est au grand peintre de paysage mais également au protecteur des arts engagé entrainé dans la tourmente de la Commune de Paris que l'exposition est consacrée. Catalogue publié à l'occasion de l'exposition Gustave Courbet Une nature engagée organisée par la Communauté Urbaine d'Alençon en partenariat avec l'Institut Gustave Courbet d'Ornans présentée au musée des Beaux-arts et de la Dentelle d'Alençon du 7 juillet 2026 au 3 janvier 2027 Commissaires : Carine Joly, conservateur de l'Institut Gustave Courbet Johanna Mauboussin, conservateur du musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Par Carine Joly, Johanna Mauboussin
Chez Editions Cahiers du temps

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Auteur

Carine Joly, Johanna Mauboussin

Editeur

Editions Cahiers du temps

Genre

Monographies

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Gustave Courbet

Carine Joly, Johanna Mauboussin

Paru le 07/07/2026

120 pages

Editions Cahiers du temps

20,00 €

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