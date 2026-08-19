Quelle est la cause de la Première Guerre mondiale ? Et quel est son bilan ? Ce conflit majeur a façonné le XXe siècle. En décrypter les enjeux et en raconter l'histoire aide à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Une chronologie de la guerre La Première Guerre mondiale est d'abord abordée d'un point de vue chronologique, dans le premier chapitre "Au fil du temps" . En seize doubles pages, des origines au règlement, l'exposé du déroulement des faits est clair et précis. Il permet aux plus jeunes de nos lecteurs de mieux comprendre la succession des événements. La vie sur le front Deux chapitres plus synthétiques entrent ensuite dans le détail. "Combattre" et "Vivre au front" apportent un éclairage sur les forces humaines, les soldats des colonies, l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie et les chars d'assaut, les tranchées, les forts, les attaques, l'aviation et la marine, le transport, la communication, les infos et intox, les uniformes français, puis sur la vie dans les tranchées, l'alimentation, les corvées, la lutte contre l'ennui, contre le cafard, le poste de secours et l'argot du poilu. Ce récit documentaire rend plus facile l'immersion dans le quotidien des soldats. La vie à l'arrière Le dernier chapitre propose un zoom sur les civils durant cette terrible période : la zone occupée, l'effort de guerre, le rôle des femmes, la propagande et la censure, la nourriture et le rationnement, le maintien des liens, les hôpitaux, les différentes façons de se comporter, les prisonniers de guerre... Ce gros plan offre là un éclairage plus intimiste sur ces années tragiques.