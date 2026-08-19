Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

La Première Guerre mondiale

Sandrine Mirza, Sylvain Dorange

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelle est la cause de la Première Guerre mondiale ? Et quel est son bilan ? Ce conflit majeur a façonné le XXe siècle. En décrypter les enjeux et en raconter l'histoire aide à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Une chronologie de la guerre La Première Guerre mondiale est d'abord abordée d'un point de vue chronologique, dans le premier chapitre "Au fil du temps" . En seize doubles pages, des origines au règlement, l'exposé du déroulement des faits est clair et précis. Il permet aux plus jeunes de nos lecteurs de mieux comprendre la succession des événements. La vie sur le front Deux chapitres plus synthétiques entrent ensuite dans le détail. "Combattre" et "Vivre au front" apportent un éclairage sur les forces humaines, les soldats des colonies, l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie et les chars d'assaut, les tranchées, les forts, les attaques, l'aviation et la marine, le transport, la communication, les infos et intox, les uniformes français, puis sur la vie dans les tranchées, l'alimentation, les corvées, la lutte contre l'ennui, contre le cafard, le poste de secours et l'argot du poilu. Ce récit documentaire rend plus facile l'immersion dans le quotidien des soldats. La vie à l'arrière Le dernier chapitre propose un zoom sur les civils durant cette terrible période : la zone occupée, l'effort de guerre, le rôle des femmes, la propagande et la censure, la nourriture et le rationnement, le maintien des liens, les hôpitaux, les différentes façons de se comporter, les prisonniers de guerre... Ce gros plan offre là un éclairage plus intimiste sur ces années tragiques.

Par Sandrine Mirza, Sylvain Dorange
Chez Editions Milan

|

Auteur

Sandrine Mirza, Sylvain Dorange

Editeur

Editions Milan

Genre

De la Révolution à nos jours

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Première Guerre mondiale par Sandrine Mirza, Sylvain Dorange

Commenter ce livre

 

La Première Guerre mondiale

Sandrine Mirza, Sylvain Dorange

Paru le 19/08/2026

128 pages

Editions Milan

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408067595
9782408067595
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.