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#Roman francophone

Le pays de nulle-part

Maguelone Eridani-Ankaa

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Ce recueil de nouvelles et poésies plonge dans des univers sombres où des êtres fragilisés affrontent violence, absurdité et exclusion. D'une adolescente parricide à une prostituée enfermée dans la survie, d'un vieil homme hanté par la mémoire à d'autres figures brisées, chaque texte explore solitude et douleur. Pourtant, entre les lignes, surgissent de brefs instants de grâce, où l'art, le rêve ou l'espoir esquissent une possible échappée.

Par Maguelone Eridani-Ankaa
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Maguelone Eridani-Ankaa

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

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Le pays de nulle-part

Maguelone Eridani-Ankaa

Paru le 30/06/2026

206 pages

Editions de l'Onde

17,00 €

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Scannez le code barre 9782371587946
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