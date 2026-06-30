Le pays de nulle-part

Ce recueil de nouvelles et poésies plonge dans des univers sombres où des êtres fragilisés affrontent violence, absurdité et exclusion. D'une adolescente parricide à une prostituée enfermée dans la survie, d'un vieil homme hanté par la mémoire à d'autres figures brisées, chaque texte explore solitude et douleur. Pourtant, entre les lignes, surgissent de brefs instants de grâce, où l'art, le rêve ou l'espoir esquissent une possible échappée.