Le pays de nulle-part

Ce recueil de nouvelles et poésies plonge dans des univers sombres où des êtres fragilisés affrontent violence, absurdité et exclusion. D'une adolescente parricide à une prostituée enfermée dans la survie, d'un vieil homme hanté par la mémoire à d'autres figures brisées, chaque texte explore solitude et douleur. Pourtant, entre les lignes, surgissent de brefs instants de grâce, où l'art, le rêve ou l'espoir esquissent une possible échappée.
Par
Maguelone Eridani-Ankaa Chez
Editions de l'Onde
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