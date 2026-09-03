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Prendre soin du lien sacré avec son animal

Nathalie Bischoff

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Apprenez à regarder votre relation gardien-animal comme une coévolution, un échange permanent, un véritable chemin sacré. Maladie, naissance, séparation ou déménagement : lorsqu'un animal partage votre vie, tout prend une résonance particulière. Plongez dans la relation gardien-animal, avec ses joies, ses défis ou encore ses passages plus délicats. Dans chacun des chapitres, construits autour de douze grandes thématiques, l'auteure vous invite à approfondir votre relation émotionnelle avec votre animal. Grâce à sa méthode inédite et accessible, découvrez comment apaiser vos émotions, votre stress et vos tensions ainsi que ceux de votre animal avec un soin énergétique, un court mantra et des rondes d'EFT (Emotional Freedom Technique).

Par Nathalie Bischoff
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Nathalie Bischoff

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Elevages domestiques

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Prendre soin du lien sacré avec son animal

Nathalie Bischoff

Paru le 03/09/2026

198 pages

Le Courrier du Livre

16,90 €

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