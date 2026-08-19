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#Album jeunesse

C'est l'heure du dodo, les copains !

Ingela P. Arrhenius, Lou Peacock

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Un rituel du coucher plein de surprises et de tendresse, pour accompagner en douceur les tout-petits vers le sommeil. Ce livre invite les enfants à suivre Ourson et ses amis dans une aventure rassurante où chaque étape du coucher devient un moment ludique et complice. Un livre animé qui rend les petits lecteurs acteurs de leur histoire, à côté d'Ourson. Une histoire qui rassure Ourson se prépare à dormir, mais rien ne se passe comme prévu : Souris a le ventre qui gargouille, Croco découvre que sa brosse à dents est cassée, et Lionceau réalise que son pyjama est trop petit. Cette succession de petites péripéties reflète les imprévus que connaissent les familles. A la fin, grâce à la douce mélodie de Hibou, tous les amis s'endorment paisiblement. Une histoire qui rassure les enfants sur le moment du coucher. Une histoire interactive avec des portes à ouvrir Ce livre ne se lit pas seulement : il se vit. Les répétitions et les onomatopées encouragent la participation active de l'enfant. Il est même inviter à dire "bonne nuit" à Ourson et ses amis. Chaque fois qu'un copain frappe à la porte, le petit lecteur est invité à ouvrir une vraie porte, pour découvrir qui se cache derrière. Ce type d'interaction renforce le lien parent-enfant et transforme le rituel du coucher en un moment de jeu et de tendresse. En suivant les étapes, l'enfant intègre les routines essentielles tout en s'amusant. Une manière douce et efficace de préparer la nuit. Des illustrations séduisantes Avec son style coloré et des images tout en rondeur, Ingela P Arrhenius invite les lecteurs dans un univers pop. La maison d'Ourson est très colorée et nous plonge dans un univers chaleureux et joyeux.

Par Ingela P. Arrhenius, Lou Peacock
Chez Editions Milan

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Auteur

Ingela P. Arrhenius, Lou Peacock

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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C'est l'heure du dodo, les copains !

Ingela P. Arrhenius, Lou Peacock

Paru le 19/08/2026

32 pages

Editions Milan

13,90 €

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