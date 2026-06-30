Les contes de Brasilia

Un recueil de contes reliés par un même espace symbolique - Brasília et l'Amazonie - et par une réflexion constante sur la justice, la mémoire, la solitude et la fragilité de la démocratie. Chaque récit met en scène des personnages ordinaires confrontés à des situations où l'arbitraire, l'abandon ou la violence sociale révèlent des déséquilibres plus profonds. Certains prennent la forme de récits initiatiques ou oniriques, d'autres abordent directement la question politique et morale, d'autres enfin décrivent la marginalité urbaine, la misère, et l'exclusion sociale. La justice est souvent déplacée vers des espaces symboliques. La frontière entre responsabilité individuelle et faillite collective reste volontairement floue. L'ensemble compose une méditation fragmentée sur la perte, la mémoire et les formes visibles ou invisibles de l'injustice.