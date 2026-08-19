Une somme très complète sur l'esclavage à travers le monde, du Néolithique jusqu'à aujourd'hui, pour en comprendre les racines et en décrypter le fonctionnement. Une histoire de l'esclavage à travers le monde Cet "Encyclope" traite, de façon complète et largement illustrée, de l'esclavage. On l'aborde à la fois du point de vue chronologique et du point de vue thématique. On voyage à travers l'histoire, pendant l'Antiquité en Mésopotamie, en Grèce et à Rome, puis au Moyen Age en Europe, avec les Vikings, dans les pays slaves, mais aussi en Asie. Puis on se focalise sur la découverte du Nouveau Monde, la mise en place du commerce triangulaire et de l'économie de plantations qui ont entraîné la déportation et la mise en esclavage de plusieurs millions de personnes du continent africain. Les révoltes et révolutions aboutissent à l'abolition officielle de l'esclavage au cours du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, l'esclavage subsiste sous d'autres formes, on parle d'esclavage moderne. L'esclavage antique Les plus anciennes traces de l'esclavage remontent aux débuts de l'écriture, il y a 3 400 ans environ. Il est impossible de savoir si l'esclavage existait auparavant dans les sociétés humaines. Dans la société égyptienne antique, il y avait des esclaves, des prisonniers de guerre, mais l'organisation de la société ne reposait pas sur l'esclavage. Dans les civilisations grecques et romaines, cette pratique était non seulement très répandue, mais elle structurait le fonctionnement de la société tout entière. On parle de société esclavagiste. L'esclavage au Moyen Age Au Moyen Age, en Europe, l'esclavage fait place au servage. Mais il est toujours en place dans les pays slaves. L'esclavage est également largement pratiqué dans les pays arabes et en Orient. L'esclavage figure dans les textes sacrés des religions chrétienne, judaïque et musulmane. La traite des Noirs A la suite de la découverte de l'Amérique, la colonisation des terres et la mise en place de l'économie de plantations (coton, sucre, café, tabac) signe l'instauration d'une société esclavagiste. Le commerce triangulaire fournit la main d'oeuvre nécessaire à l'exploitation des ressources. Des millions d'humains : hommes, femmes et enfants, sont échangés en Afrique contre de la pacotille et des armes, transportés en Amérique et esclavagisés. Les bateaux reviennent en Europe chargés des productions américaines. Les fuites et les révoltes sont nombreuses, et matées par la violence. L'abolition de l'esclavage En France, l'esclavage est aboli une première fois pendant la Révolution française, en 1794. Il est rétabli par Napoléon Bonaparte, puis aboli définitivement en 1848. Aux Etats-Unis, la victoire des Nordistes contre les Sudistes dans la guerre de Sécession met fin officiellement à l'esclavage en 1865. Cependant, aujourd'hui encore, l'esclavage est présent dans le monde, on parle d'esclavage moderne : esclavage sexuel, enfants soldats, travail forcé...