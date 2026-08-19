Tendre est la nuit

1925, sur la Côte d'Azur. A dix-sept ans, Rosemary, étoile montante d'Hollywood, découvre l'univers fascinant d'un groupe d'Américains riches et insouciants, menés par un couple captivant : Nicole et Dick Diver. La jeune fille ne tarde pas à tomber sous le charme de Dick, dont la force et le charisme sont irrésistibles. Elle n'hésite donc pas une seconde à les accompagner à Paris. Mais plus Rosemary se rapproche des Diver, plus le décor se fissure : derrière le brillant vernis azuréen, quelque chose se délite. Avec la révélation du douloureux secret du couple, c'est le crépuscule des Années folles qui affleure.