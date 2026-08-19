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#Roman étranger

Tendre est la nuit

Scott Fitzgerald

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1925, sur la Côte d'Azur. A dix-sept ans, Rosemary, étoile montante d'Hollywood, découvre l'univers fascinant d'un groupe d'Américains riches et insouciants, menés par un couple captivant : Nicole et Dick Diver. La jeune fille ne tarde pas à tomber sous le charme de Dick, dont la force et le charisme sont irrésistibles. Elle n'hésite donc pas une seconde à les accompagner à Paris. Mais plus Rosemary se rapproche des Diver, plus le décor se fissure : derrière le brillant vernis azuréen, quelque chose se délite. Avec la révélation du douloureux secret du couple, c'est le crépuscule des Années folles qui affleure.

Par Scott Fitzgerald
Chez Gallmeister

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Auteur

Scott Fitzgerald

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Tendre est la nuit

Scott Fitzgerald

Paru le 19/08/2026

560 pages

Gallmeister

13,50 €

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