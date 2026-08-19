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#Roman étranger

Caesaria

Hanna Nordenhok

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"Le docteur disait qu'il voulait me protéger. Voilà pourquoi il m'avait gardée. Henrietta Alexia Caesaria, tels sont les noms qui m'ont été donnés. Les deux premiers en son honneur, le dernier en souvenir de l'incision par laquelle il m'a extirpée de l'obscurité". Caesaria n'est pas une petite fille tout à fait comme les autres - du moins, aux yeux du docteur Eldh. Car c'est lui qui l'a mise au monde d'un coup de lame, à une époque où la gynécologie n'en est encore qu'à ses balbutiements. Preuve vivante de sa prouesse médicale, Caesaria doit à tout prix être préservée, en particulier des regards indiscrets. Elle grandira donc loin du monde, à Lilltuna, un corps de ferme cerné par une forêt. Le scintillement de la rosée, le grincement du parquet, l'odeur des arbustes en fleur ou des animaux morts délimitent pour elle un univers clos, aussi merveilleux qu'inquiétant, où le cours du temps semble arrêté. Jusqu'au jour où le docteur Eldh invite à Lilltuna un homme au passé trouble, dont la brutalité fera voler en éclats la vie suspendue de Caesaria. Avec une justesse implacable, Hanna Nordenhök échafaude un conte gothique d'une modernité troublante sur l'emprise, le pouvoir des mots et de l'imaginaire, et remonte avec brio aux origines de la violence.

Par Hanna Nordenhok
Chez Cambourakis

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Auteur

Hanna Nordenhok

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature scandinave

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Caesaria

Hanna Nordenhok trad. Marina Heide

Paru le 19/08/2026

Cambourakis

22,00 €

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