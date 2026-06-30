Le Patois maraîchin

Le Marais poitevin, à la croisée de l'Aunis, du Poitou et de la Saintonge, s'étend sur trois départements : les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée. Son patois maraîchin puise ses racines dans un subtil mélange de langue d'oc au sud et de langue d'oïl au nord. A travers plus de 500 mots et expressions, Bernard Martineau fait revivre le quotidien d'autrefois. Il s'appuie sur une mémoire patiemment recueillie : souvenirs personnels, récits d'amis, enregistrements familiaux et notes consignées au l du temps. Expressions, dictons et dialogues donnent toute sa saveur à ce patrimoine linguistique. L'ensemble est enrichi de cartes postales anciennes, le tout relevé d'un humour parfois espiègle. Au l des pages, chacun pourra redécouvrir l'origine de termes familiers et retrouver l'écho de paroles déjà entendues. Cet ouvrage est un véritable écrin de transmission, à la fois précieux et vivant, du patois maraîchin, aujourd'hui menacé d'oubli faute de locuteurs.