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La Merveilleuse Histoire du Vieux-Port

Jean Contrucci

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L'histoire du Vieux-Port de Marseille racontée avec passion et humour par Jean Contrucci. L'objectif de cette collection est de ré-enchanter l'histoire, la raconter comme on raconte un roman. Des ouvrages courts et illustrés qui s'adressent au plus grand nombre, dans le sens noble du terme. Le Vieux-Port est un lieu qui, depuis toujours, enfante la vie. Pas étonnant qu'il ait la forme d'une matrice. C'est lui qui, depuis le vie siècle avant Jésus-Christ, n'a cessé de procurer sa formidable énergie à la ville qu'il a engendrée. C'est sur ses bords que les pères-fondateurs, des Grecs, ont bâti une cité devenue " la soeur d'Athènes et la rivale de Rome ". Vingt-sept siècles plus tard, rien n'est vraiment changé. Le progrès a eu beau faire se déplacer les darses du port industriel, le Vieux-Port demeure le point focal de Marseille. Son coeur battant. C'est là que le peuple accourt pour y célébrer ses joies, y commémorer ses peines, fêter ses héros. C'est sur ses quais que l'Histoire a convoqué les plus hauts personnages comme elle a accueilli les plus humbles des créatures, et c'est là qu'elle a fabriqué des Marseillais avec tous ceux - races et couleurs confondues - qui pensaient y trouver, ou y bâtir leur avenir. Ce sont des " morceaux choisis " de cette très longue histoire que nous avons voulu raconter ici.

Par Jean Contrucci
Chez VOolume

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Auteur

Jean Contrucci

Editeur

VOolume

Genre

Ouvrages généraux

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La Merveilleuse Histoire du Vieux-Port

Jean Contrucci

Paru le 03/09/2026

VOolume

14,90 €

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