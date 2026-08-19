Lesquels, parmi les 461 romans de la rentrée littéraire, seront demain rangés au rang de classiques ? Une poignée peut-être, mais encore faut-il s'entendre sur ce mot : désigne-t-on là une oeuvre qui aurait tout perdu de sa modernité ? Ou bien celle dont, selon le mot de G. K. Chesterton, "on peut faire l'éloge sans l'avoir lue" ? Autrement dit, une oeuvre si bien intégrée qu'elle appartient désormais au patrimoine commun - au risque d'être confisquée à son auteur... C'est tout l'enjeu autour des "réécritures" de textes célèbres, de Roald Dahl ou Agatha Christie, mais aussi de grands romans réactionnaires : faut-il en corriger le texte initial pour qu'il obéisse aux valeurs contemporaines ? Question aussi polémique que passionnante qu'explore ce nouveau numéro du 1 des libraires. En seconde feuille, notre Bibliothèque idéale s'ouvre à l'un des cas les plus délicats pour nos lectures contemporaines. Car Autant en emporte le vent est assurément l'une des oeuvres les plus prodigieuses du 20e siècle, une saga portée par une écriture virtuose et des personnages inoubliables. Mais c'est aussi un livre teinté d'un racisme détestable et d'une complaisance coupable avec l'esclavage, de ceux qui nourrissent encore la part la moins aimable de l'Amérique... Dans ce numéro : une grande affiche illustrée du roman.