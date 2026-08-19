Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La Rentrée littéraire

Julien Bisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lesquels, parmi les 461 romans de la rentrée littéraire, seront demain rangés au rang de classiques ? Une poignée peut-être, mais encore faut-il s'entendre sur ce mot : désigne-t-on là une oeuvre qui aurait tout perdu de sa modernité ? Ou bien celle dont, selon le mot de G. K. Chesterton, "on peut faire l'éloge sans l'avoir lue" ? Autrement dit, une oeuvre si bien intégrée qu'elle appartient désormais au patrimoine commun - au risque d'être confisquée à son auteur... C'est tout l'enjeu autour des "réécritures" de textes célèbres, de Roald Dahl ou Agatha Christie, mais aussi de grands romans réactionnaires : faut-il en corriger le texte initial pour qu'il obéisse aux valeurs contemporaines ? Question aussi polémique que passionnante qu'explore ce nouveau numéro du 1 des libraires. En seconde feuille, notre Bibliothèque idéale s'ouvre à l'un des cas les plus délicats pour nos lectures contemporaines. Car Autant en emporte le vent est assurément l'une des oeuvres les plus prodigieuses du 20e siècle, une saga portée par une écriture virtuose et des personnages inoubliables. Mais c'est aussi un livre teinté d'un racisme détestable et d'une complaisance coupable avec l'esclavage, de ceux qui nourrissent encore la part la moins aimable de l'Amérique... Dans ce numéro : une grande affiche illustrée du roman.

Par Julien Bisson
Chez Le 1

|

Auteur

Julien Bisson

Editeur

Le 1

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Rentrée littéraire par Julien Bisson

Commenter ce livre

 

La Rentrée littéraire

Julien Bisson

Paru le 19/08/2026

Le 1

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386242977
9782386242977
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.