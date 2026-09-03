Comment piloter sa commune ?

Dans un contexte de contraintes financières accrues, de complexité réglementaire et d'exigences citoyennes toujours plus fortes, les collectivités locales ne peuvent plus se contenter de gérer : elles doivent apprendre à piloter. Fort de plus de trente années d'expérience au coeur de l'action publique - en tant que Directeur Général des Services, consultant international, dirigeant d'entreprise et formateur en gestion locale et stratégie financière - l'auteur propose un ouvrage à la fois pragmatique, structurant et directement opérationnel. Ce guide ne se limite pas à analyser les finances communales. Il propose une véritable méthode de gouvernance, fondée sur un triptyque essentiel : Vision - Equilibre - Trajectoire - Vision, pour donner un cap clair à l'action publique, - Equilibre, pour garantir la soutenabilité financière, - Trajectoire, pour inscrire les décisions dans le temps et sécuriser le mandat. A travers des schémas de pilotage, des ratios stratégiques, des indicateurs de gestion, des modèles de notes exécutives et un document stratégique de mandat, cet ouvrage offre aux élus et aux cadres territoriaux une boîte à outils complète pour décider en connaissance de cause. Plus qu'un guide technique, c'est un outil de pilotage global, conçu pour : - structurer la décision publique, - sécuriser les choix financiers, - et redonner à l'exécutif une maîtrise pleine et entière de sa trajectoire.