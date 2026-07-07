Le sacrificateur

Vladimir a grandi à Norilsk, cité sibérienne suffocante, rongée par la pollution, la misère et le désespoir. Pour quelques roubles et l'illusion d'un avenir, il s'engage dans l'armée russe. Mais en Ukraine, derrière le mensonge de " l'opération spéciale ", il découvre l'horreur, la peur et la brutalité d'une guerre qui broie les hommes. Blessé, brisé, hanté par ce qu'il a vu et par ce qu'il est devenu, Vladimir sombre dans une nuit intérieure peuplée de douleurs et de cauchemars. Lorsqu'il remonte enfin à la surface, ce n'est plus un homme qui revient, mais un prédateur. Animé par une vengeance glaciale, il entreprend de traquer un à un les responsables de sa déchéance et de l'extermination de la jeunesse russe. Des bas-fonds de Moscou aux confins gelés de la Sibérie commence alors une chasse méthodique, implacable, où chaque cible rapproche Vladimir d'une vérité plus noire.