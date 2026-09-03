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Stop aux prises de tête à la c**

Tina Tessina

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Ne laissez plus vos pensées vous empêcher de dormir, apprenez à les contrôler dès aujourd'hui ! Vous vous êtes déjà retrouvé allongé la nuit, en ayant la sensation que vos pensées tournaient en boucle dans votre esprit ? Alors vous vous êtes déjà trop pris la tête. Pour aider votre cerveau à penser de manière plus calme et plus productive, ce carnet propose des étapes simples, sous forme d'exercices et de citations inspirantes, pour vous apprendre à maîtriser vos prises de tête et à les transformer en pensées saines et productives. Vous apprendrez à : - gérer vos inquiétudes et votre anxiété ; - lutter contre le perfectionnisme ; - prendre le contrôle sur vos pensées obsessionnelles ; - arrêter de vouloir plaire à tout le monde ; - cesser de vous auto-saboter.

Par Tina Tessina
Chez Eyrolles

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Auteur

Tina Tessina

Editeur

Eyrolles

Genre

Communication interpersonnelle

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Stop aux prises de tête à la c**

Tina Tessina

Paru le 03/09/2026

192 pages

Eyrolles

18,00 €

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