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Bocchi the Rock! - Tome 07

Aki Hamazi

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Les Attaches, grandies, entament leur grand début sur la scène indé ! Désormais officiellement lancées sous un label indépendant, les Attaches sont très occupées à préparer un nouveau concert pour inaugurer la sortie de leur premier album. Elles rencontrent alors Ame, la compositrice du populaire duo "Nuit de Klimt" qui appartient au même label, et sa personnalité introvertie résonne tout de suite avec Hitori... Attendez-vous aussi à d'autres moments forts, comme l'entrée à l'université de Nijika et le voyage scolaire de Hitori et Kita ! Le septième tome tant attendu du manga à succès qui a relancé l'ère des groupes de musique féminins !!

Par Aki Hamazi
Chez Meian Editions

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Auteur

Aki Hamazi

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Bocchi the Rock! - Tome 07

Aki Hamazi

Paru le 11/09/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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