Rien dans la croissance capitaliste infinie n'est normal. Au cours des milliers d'années d'histoire humaine, la plupart des cultures ont imposé des restrictions sociales et morales explicites à la croissance économique, considérant que le simple fait de percevoir des intérêts sur des prêts revenait à profiter des difficultés d'autrui et que la recherche du profit était source de division. Mais voilà, les intérêts créent de l'argent qui n'existe pas, et, donc, créent une croissance artificielle qui ne peut subsister qu'avec plus de croissance. Comment les taux d'intérêt, les gains monétaires et le retour sur investissement en sont-ils venus à régir le monde moderne ? Bien que la plupart des histoires économiques racontent cette histoire, comme celle du triomphe du progrès social sur la superstition, "La Fraude de la Croissance Infinie" explique comment le concept d' "intérêt" a dû être continuellement réhabilité au cours des six siècles d'expansion coloniale européenne, transformant ainsi le profit, d'un péché mortel, en un modèle économique. Des premières innovations bancaires des Médicis au développement des systèmes d'assurance dans le commerce transatlantique des esclaves, notre système économique actuel s'est construit sur des outils juridiques et financiers qui dissocient le capital de la réalité quotidienne, de la tromperie, du vol et du meurtre de masse qui le caractérisent. Le système contemporain est basé sur cette croissance infinie qui met les banques et les compagnies d'assurance en position de diriger les Etats-nations dont nous faisons partie.