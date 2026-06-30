Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La Fraude de la Croissance Infinie

Scott W Schwartz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rien dans la croissance capitaliste infinie n'est normal. Au cours des milliers d'années d'histoire humaine, la plupart des cultures ont imposé des restrictions sociales et morales explicites à la croissance économique, considérant que le simple fait de percevoir des intérêts sur des prêts revenait à profiter des difficultés d'autrui et que la recherche du profit était source de division. Mais voilà, les intérêts créent de l'argent qui n'existe pas, et, donc, créent une croissance artificielle qui ne peut subsister qu'avec plus de croissance. Comment les taux d'intérêt, les gains monétaires et le retour sur investissement en sont-ils venus à régir le monde moderne ? Bien que la plupart des histoires économiques racontent cette histoire, comme celle du triomphe du progrès social sur la superstition, "La Fraude de la Croissance Infinie" explique comment le concept d' "intérêt" a dû être continuellement réhabilité au cours des six siècles d'expansion coloniale européenne, transformant ainsi le profit, d'un péché mortel, en un modèle économique. Des premières innovations bancaires des Médicis au développement des systèmes d'assurance dans le commerce transatlantique des esclaves, notre système économique actuel s'est construit sur des outils juridiques et financiers qui dissocient le capital de la réalité quotidienne, de la tromperie, du vol et du meurtre de masse qui le caractérisent. Le système contemporain est basé sur cette croissance infinie qui met les banques et les compagnies d'assurance en position de diriger les Etats-nations dont nous faisons partie.

Par Scott W Schwartz
Chez La Dissidence

|

Auteur

Scott W Schwartz

Editeur

La Dissidence

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Fraude de la Croissance Infinie par Scott W Schwartz

Commenter ce livre

 

La Fraude de la Croissance Infinie

Scott W Schwartz trad. Philippe Diaz, Elizabeth Portello

Paru le 26/06/2026

232 pages

La Dissidence

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488994071
9782488994071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.