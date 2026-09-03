Incroyables croyances : et si tout commençait dans la tête ?

" Dans Incroyables croyances, Nir Eyal révèle comment nos convictions les plus profondes façonnent chacun de nos choix, et nous apprend à les modifier. En s'appuyant sur son propre vécu, sur des découvertes scientifiques et des témoignages, Nir Eyal explique comment les croyances agissent comme des outils mentaux. Il nous donne les clés pour choisir celles qui nous aideront à progresser et à libérer pleinement notre motivation. " - Charles Duhigg, auteur du Pouvoir des habitudes Et si la seule chose qui vous empêchait de réaliser ce qui vous paraît impossible... était une croyance ? La plupart de vos limites ne sont pas physiques. Elles sont psychologiques. Dans ce livre, Nir Eyal vous apprend à : - vous débarrassez des croyances qui nuisent à votre santé, à vos relations et à votre carrière ; - repérer les opportunités cachées dont les autres n'ont pas conscience ; - reprendre le contrôle de votre humeur, de votre énergie et de votre confiance ; - rester calme, déterminé et maître de la situation face à l'incertitude. Si vous avez déjà renoncé trop tôt, stagné dans votre carrière ou saboté les objectifs que vous vous étiez vous-même fixés, ce livre vous donne enfin les preuves scientifiques et la méthode pour vous dépasser et aller bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé.