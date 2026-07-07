Eglise selon la pensée de Dieu révèle une vision divine de l'Eglise, au-delà des compromis humains et des interprétations limitées. Découvrez ses origines bibliques, le rôle unique de chaque croyant dans le corps du Christ et la distinction entre l'Eglise charnelle et l'Eglise spirituelle. A travers l'histoire, la théologie et la méditation, cet ouvrage vous invite à aligner votre vie sur la volonté de Dieu, à cultiver votre foi et à rejoindre une communauté transformée par l'Esprit. L'Evangéliste Néhémie rencontre le Seigneur en 2004, dans un contexte politique difficile, expérience qui marque son appel au service de Dieu. Formé au ministère pastoral dès 2005, il s'engage dans l'évangélisation et poursuit son service au sein du mouvement IP France. Président de V.l.E - Vision internationale d'évangélisation -, il oeuvre à édifier les croyants, à éveiller les consciences et à préparer l'Eglise au retour du Seigneur.