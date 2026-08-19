Medalist Tome 14

Malgré sa détermination à prendre sa revanche, Inori est éliminée du championnat du Japon junior. Profondément déçue, elle remet en question son talent et sent vaciller sa passion pour le patinage. Grâce à Hikaru, elle parvient reprendre confiance, mais son empressement inquiète son entourage. C'est alors qu'une dispute avec Tsukasa l'aide à prendre du recul et à repartir du bon pied. Mue par un nouvel espoir, Inori part en Chine avec un objectif : remporter la finale du Grand Prix Junior, événement réservé aux six meilleures patineuses de la compétition !