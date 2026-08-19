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Medalist Tome 14

Tsurumaikada

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Malgré sa détermination à prendre sa revanche, Inori est éliminée du championnat du Japon junior. Profondément déçue, elle remet en question son talent et sent vaciller sa passion pour le patinage. Grâce à Hikaru, elle parvient reprendre confiance, mais son empressement inquiète son entourage. C'est alors qu'une dispute avec Tsukasa l'aide à prendre du recul et à repartir du bon pied. Mue par un nouvel espoir, Inori part en Chine avec un objectif : remporter la finale du Grand Prix Junior, événement réservé aux six meilleures patineuses de la compétition !

Par Tsurumaikada
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Tsurumaikada

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Medalist Tome 14

Tsurumaikada trad. Claire Olivier

Paru le 26/08/2026

194 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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