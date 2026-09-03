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Modélisme bébé de 0 à 24 mois

Sophie Valantoine

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UN OUVRAGE DE FONDS UNIQUE ! Dans cet ouvrage, Sophie Valantoine expose sa méthode de modélisme unique et novatrice. Elle commence par l'évolution morphologique et motrice du bébé pour comprendre le volume du vêtement. Elle explique ensuite comment réaliser une empreinte du corps à plat et obtenir les tracés des bases primaires (par exemple, la base buste 6_mois ou la base bassin 18_mois). Les bases primaires se déclinent ensuite en bases secondaires qui peuvent s'associer pour créer de nouvelles bases plus couvrantes (comme la base combinaison), qui intègrent l'aisance nécessaire pour que l'enfant puisse se mouvoir à son aise dans chaque type de vêtement. Grâce à un chapitre d'outils de transformation tant manuels que numérique et clairement illustrés, Sophie démontre comment transformer chaque base en de nombreux produits associés et parfaitement adaptés à un usage spécifique. Si le stylisme n'est pas l'objet de l'ouvrage, les éléments servant le volume, comme les fronces, les goussets, les encolures américaines, et quelques transformations et matières sont tout de même abordés.

Par Sophie Valantoine
Chez Eyrolles

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Auteur

Sophie Valantoine

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Modélisme bébé de 0 à 24 mois

Sophie Valantoine

Paru le 03/09/2026

390 pages

Eyrolles

36,00 €

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9782416017766
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