Comment l'Etat agit-il dans un monde traversé par les incertitudes sécuritaires et les mutations géopolitiques ? Quels rôles jouent ceux qui, loin du front, contribuent pourtant à façonner la pensée stratégique et l'action publique ? A travers un récit nourri d'expériences au Bénin, en France, en Côte d'Ivoire et au Mali, Oswald Padonou dévoile l'univers discret des civils évoluant dans la périphérie des armées : enseignants, analystes, conseillers et acteurs de la coopération internationale. Avec cet essai, qui mêle réflexion stratégique et analyse sociopolitique, l'auteur explore les enjeux du service public, de la citoyenneté, du leadership et de la formation des élites appelées à concilier traditions, innovation et engagement collectif. " Servir l'Etat en périphérie des Armées " propose une réflexion profonde sur l'influence invisible qui précède l'action et sur la place de l'Afrique dans les équilibres contemporains.