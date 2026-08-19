Exil(s) islandais

Lors d'une soirée à l'ambassade de France à Reykjavík, une journaliste s'effondre. Officiellement, on parle d'une allergie mortelle. Vera, femme politique islandaise en vue, s'interroge. Qui était cette Camille, qui s'est présentée à elle comme une "vieille amie" de l'ambassadeur ? Sa mort tragique aurait-elle un rapport avec une histoire survenue à Lyon vingt ans plus tôt ? L'arrivée inopinée de Philippe Dutrieu, inspecteur lyonnais, va changer la donne... Née en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit à Reykjavík. Sa série à succès mettant en scène l'inspectrice Elma l'a sacrée reine du polar islandais. Né en 1976, Jérôme Loubry est reconnu comme l'une des voix les plus importantes du thriller français.
Par
Jérôme Loubry, Eva Björg Aegisdóttir Chez
Editions de la Loupe
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