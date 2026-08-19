Exil(s) islandais

Lors d'une soirée à l'ambassade de France à Reykjavík, une journaliste s'effondre. Officiellement, on parle d'une allergie mortelle. Vera, femme politique islandaise en vue, s'interroge. Qui était cette Camille, qui s'est présentée à elle comme une "vieille amie" de l'ambassadeur ? Sa mort tragique aurait-elle un rapport avec une histoire survenue à Lyon vingt ans plus tôt ? L'arrivée inopinée de Philippe Dutrieu, inspecteur lyonnais, va changer la donne... Née en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit à Reykjavík. Sa série à succès mettant en scène l'inspectrice Elma l'a sacrée reine du polar islandais. Né en 1976, Jérôme Loubry est reconnu comme l'une des voix les plus importantes du thriller français.