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#Polar

Exil(s) islandais

Jérôme Loubry, Eva Björg Aegisdóttir

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Lors d'une soirée à l'ambassade de France à Reykjavík, une journaliste s'effondre. Officiellement, on parle d'une allergie mortelle. Vera, femme politique islandaise en vue, s'interroge. Qui était cette Camille, qui s'est présentée à elle comme une "vieille amie" de l'ambassadeur ? Sa mort tragique aurait-elle un rapport avec une histoire survenue à Lyon vingt ans plus tôt ? L'arrivée inopinée de Philippe Dutrieu, inspecteur lyonnais, va changer la donne... Née en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit à Reykjavík. Sa série à succès mettant en scène l'inspectrice Elma l'a sacrée reine du polar islandais. Né en 1976, Jérôme Loubry est reconnu comme l'une des voix les plus importantes du thriller français.

Par Jérôme Loubry, Eva Björg Aegisdóttir
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Jérôme Loubry, Eva Björg Aegisdóttir

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Romans policiers

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Exil(s) islandais

Jérôme Loubry, Eva Björg Aegisdóttir

Paru le 19/08/2026

312 pages

Editions de la Loupe

22,50 €

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