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#Roman étranger

Fille paumée et perroquet

Sara Levine

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Une jeune femme paumée décide d'appliquer dans sa vie les préceptes du grand classique de l'aventure, L'île au Trésor de R. L. Stevenson. Enfin traduit, un roman culte entre L'Homme-Dé et Fleabag . Audace. Détermination. Indépendance. Fanfaronnade. Voici les quatre vertus cardinales que notre narratrice, 25 ans, jeune diplômée et paumée, attribue à Jim Hawkins, héros de L'Ile au trésor de Stevenson, qu'elle découvre un jour d'oisiveté sur son canapé de New York. A la lecture de ce " livre pour jeunes garçons ", elle a une illumination et décide d'appliquer à elle-même ces préceptes de vie. Avec pour tout compagnon un perroquet agaçant prénommé Little Richard, notre héroine n'est pas au bout des embûches qu'elle sème sur son propre parcours... Fille paumée et perroquet est l'histoire de l'obsession littéraire d'une fille bien décidée à fuir ses responsabilités : n'est-ce pas le rêve de tous ? Ce premier roman paru il y a 15 ans aux USA, entré dans les annales de la littérature loufoque, est pour la première fois traduit en France. Comédie familiale déjantée, portée par la voix hilarante d'une héroine peu recommandable, Fille paumée et perroquet ausculte par l'ironie mordante le modèle américain fissuré et le désespoir contemporain, comme si Holden Caufield de L'Attrape-coeurs partait à l'aventure avec Otessa Mosfegh ( Mon année de détente et de repos ).

Par Sara Levine
Chez Delcourt

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Auteur

Sara Levine

Editeur

Delcourt

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Fille paumée et perroquet

Sara Levine trad. Charles Bonnot

Paru le 03/09/2026

240 pages

Delcourt

22,00 €

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