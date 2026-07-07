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Sous les racines du monde

Cathy Forrez

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Sous les racines du monde, quelque chose respire encore. Irène pensait avoir fui son enfance et l'ombre de son père, meurtrier collectionneur de trophées macabres, ainsi que le silence brisé de sa mère. Pourtant, lorsqu'elle revient au village, la forêt l'attend. Vivante, mouvante, presque consciente, elle ravive les souvenirs enfouis et révèle le pacte ancestral auquel Irène est liée. Guidée par d'étranges visions, la jeune femme entrouvre alors la porte vers l'entre-deux-mondes. Dans ce roman du crépuscule, la forêt murmure aux plus téméraires qu'il existe un ailleurs. Oseront-ils franchir le rideau ?

Par Cathy Forrez
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Cathy Forrez

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Thrillers

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Sous les racines du monde

Cathy Forrez

Paru le 07/07/2026

160 pages

Les éditions du Panthéon

17,50 €

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