Sous les racines du monde, quelque chose respire encore. Irène pensait avoir fui son enfance et l'ombre de son père, meurtrier collectionneur de trophées macabres, ainsi que le silence brisé de sa mère. Pourtant, lorsqu'elle revient au village, la forêt l'attend. Vivante, mouvante, presque consciente, elle ravive les souvenirs enfouis et révèle le pacte ancestral auquel Irène est liée. Guidée par d'étranges visions, la jeune femme entrouvre alors la porte vers l'entre-deux-mondes. Dans ce roman du crépuscule, la forêt murmure aux plus téméraires qu'il existe un ailleurs. Oseront-ils franchir le rideau ?