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#Manga

Deep 3 Tome 12

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu

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Après leur victoire face à Syraguse, l'une des meilleures équipes de la conférence, Damian et les Red Pirates ne sont plus qu'à deux succès du prestigieux tournoi de la NCAO. Mais la pression monte d'un cran : Saint Naismith doit désormais affronter les redoutables joueurs de Juke. Même Steve, habituellement d'un calme imperturbable, commence à vaciller. Lui qui excelle à anticiper le cours d'un match commet alors une erreur aux conséquences dramatiques pour ses coéquipiers... A seulement deux victoires des qualifications, les Red Pirates se retrouvent confrontés au pire scénario imaginable. Parviendront-ils à surmonter cette épreuve avant que tout ne s'effondre ? "Les meilleurs mangas de sport sont ceux qui vont au-delà du sport, parlant des enjeux, des entraînements mais aussi de l'état d'esprit des différents sportifs. Deep 3 est de ceux-là". L'Avis des bulles

Par Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu
Chez Mangetsu

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Auteur

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Deep 3 Tome 12

Mitsuhiro Mizuno, Ryôsuke Tobimatsu trad. François Boulanger

Paru le 19/08/2026

208 pages

Mangetsu

7,95 €

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