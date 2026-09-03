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Le Cargo du roi singe

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

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A Edimbourg, le professeur Bell soigne les fantômes, guérit les monstres et traque les criminels. Joann Sfar signe une série pleine d'humour et d'aventures décalées dans une ambiance de fantastique victorien. Joseph Bell déprime, sa femme lui manque, il s'ennuie à mourir et même Eliphas, son ami fantôme, ne parvient pas à lui remonter le moral. Seule la visite de son ami Ossour Hyrsidoux réussit à l'amuser : il lui a rapporté un cadeau extraordinaire du Siam, un macaque géant de 5 mètres ! Mais à peine débarqué au port, le primate a disparu... Bell soupçonne le roi du crime, Adam Worth, de l'avoir volé. Cela ne devrait pas être difficile de retrouver un singe de 5 mètres dans Edimbourg...

Par Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle
Chez Delcourt

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Auteur

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

Editeur

Delcourt

Genre

Fantastique

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Le Cargo du roi singe

Joann Sfar, Hervé Tanquerelle, Tanquerelle

Paru le 03/09/2026

56 pages

Delcourt

15,50 €

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