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#Roman francophone

Une voix sous la peau

Lamia Bennouna

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" Une voix sous la peau " est le récit d'une vie atypique, portée par la sensibilité et l'intensité d'un haut potentiel. Dans ce texte d'une grande sincérité, Lamia Bennouna livre un parcours hors-normes, lucide et profondément personnel, où chaque mot cherche la justesse plutôt que l'effet. C'est le témoignage d'une femme qui regarde son histoire sans complaisance ni rancoeur, et qui met des mots là où beaucoup n'osent pas encore parler. Un livre dense et incarné, qui touche, résonne et invite chacun à écouter sa propre voix.

Par Lamia Bennouna
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Lamia Bennouna

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Une voix sous la peau

Lamia Bennouna

Paru le 07/07/2026

128 pages

Les éditions du Panthéon

15,90 €

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Scannez le code barre 9782754777063
9782754777063
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