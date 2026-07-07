" Une voix sous la peau " est le récit d'une vie atypique, portée par la sensibilité et l'intensité d'un haut potentiel. Dans ce texte d'une grande sincérité, Lamia Bennouna livre un parcours hors-normes, lucide et profondément personnel, où chaque mot cherche la justesse plutôt que l'effet. C'est le témoignage d'une femme qui regarde son histoire sans complaisance ni rancoeur, et qui met des mots là où beaucoup n'osent pas encore parler. Un livre dense et incarné, qui touche, résonne et invite chacun à écouter sa propre voix.