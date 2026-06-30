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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Tachibana Yoshio

Alexandre Bodécot

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A la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les confins du Pacifique, l'armée impériale japonaise s'effondre dans la boue, le sang, l'horreur, la maladie et le désespoir. Sur l'île de Chichi-Jima, isolée par le blocus allié et pilonnée par les bombes américaines, la faim, la peur et la brutalité transforment la garnison en huis clos infernal. C'est là que le nom de Tachibana Yoshio entra dans l'histoire, accusé d'avoir laissé se commettre, ou ordonné, l'un des épisodes les plus effroyables du conflit, l'exécution de prisonniers américains suivie d'actes de cannibalisme. Arrêté après la capitulation du Japon, jugé à Guam puis condamné à mort, Tachibana devint l'un des symboles les plus troublants des crimes de guerre japonais. Mais comment un officier formé dans le culte de l'honneur a-t-il pu sombrer dans l'inhumain ? Comment la discipline militaire se change-t-elle en sauvagerie lorsque tout s'écroule ? Ce livre n'est pas qu'une biographie ou une enquête historique, mais aussi une plongée dans les ténèbres du Pacifique. Il retrace le destin d'un homme, fils de bonne famille, patriote et guerrier accompli, et d'un système poussé jusqu'à la rupture. Une histoire vraie où la guerre ne détruit pas seulement les corps, mais où aussi, parfois, elle les dévore.

Par Alexandre Bodécot
Chez Camion blanc

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Auteur

Alexandre Bodécot

Editeur

Camion blanc

Genre

XXe siècle

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Tachibana Yoshio

Alexandre Bodécot

Paru le 30/06/2026

Camion blanc

28,00 €

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