Les Poupées de Jérusalem

A Edimbourg, le professeur Bell soigne les fantômes, guérit les monstres et traque les criminels. Joann Sfar signe une série pleine d'humour et d'aventures décalées dans une ambiance de fantastique victorien. Bell s'ennuie à mourir à Edimbourg. Accompagné d'Eliphas, il se rend dans les bas-fonds de la ville où se vendent objets interdits et mystérieux. Bell y achète deux minuscules hommes vendus comme des poupées : un rabbin et un prêtre. Ils lui apprennent que le Diable apparaît à Jérusalem tous les mille ans. Ils supplient Bell de leur venir en aide, il faut empêcher le Diable de sortir de la Ville sainte, sinon le chaos se répandra sur Terre...