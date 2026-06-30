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Comprendre l'influence mondialiste sur la criminalité et le chaos économique en France

Guy Sartory

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Cet ouvrage analyse l'évolution de la criminalité en France sur plusieurs décennies à partir de l'expérience de terrain de l'auteur dans la police. Il met en évidence une transformation progressive des institutions judiciaires et un sentiment d'insécurité croissant. Il apparait ainsi que certaines politiques pénales, des réformes juridiques complexes et un manque de moyens ont affaibli la capacité de l'Etat à lutter contre la délinquance. L'analyse relie ces évolutions à des mutations économiques et politiques liées à la mondialisation. Le livre apporte une critique utile et insiste sur la peur, la souffrance des victimes et la perte de confiance envers les institutions.

Par Guy Sartory
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Guy Sartory

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Criminalité

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Comprendre l'influence mondialiste sur la criminalité et le chaos économique en France

Guy Sartory

Paru le 30/06/2026

508 pages

Editions de l'Onde

26,00 €

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