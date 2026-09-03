Le Mexicain à deux têtes

A Edimbourg, le professeur Bell soigne les fantômes, guérit les monstres et traque les criminels. Joann Sfar signe une série pleine d'humour et d'aventures décalées dans une ambiance de fantastique victorien. Edimbourg, fin du XIXe siècle. Le professeur Bell exerce ses talents de tératologue : il soigne les monstres. Un jour, un directeur d'asile à l'air suspect débarque dans son cabinet, Pinon est affublé d'une hideuse excroissance au front : une seconde tête grimaçante et malveillante. Il supplie Bell de l'en débarrasser mais à cause des risques d'une telle opération, Bell refuse net. Mais Pinon n'est pas du genre à accepter un refus et il est prêt à tout pour le faire changer d'avis...