Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Estelle Faguette et les apparitions de Pellevoisin

Michel Cool

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1876, à Pellevoisin, dans l'Indre, la Vierge Marie apparaît à Estelle Faguette, une femme modeste, malade et souvent incomprise et même calomniée. Ces quinze apparitions marquent le début de sa profonde conversion intérieure, transformant sa souffrance en une liberté spirituelle remarquable. Le message de Marie à Pellevoisin s'articule autour d'un triptyque : calme, courage, confiance. Elle confie à Estelle une mission : propager la dévotion au Sacré-Coeur et diffuser le scapulaire qu'elle porte elle-même sur la poitrine, symbole de protection et d'abandon à Dieu. Devenue une intercesseure vivante, Estelle incarne la force discrète de la foi. Ce livre, structuré en quinze chapitres, retrace les étapes de la conversion d'Estelle Faguette. A travers son parcours, nous découvrons comment, guidés par les paroles de la Vierge, nous pouvons, nous aussi, étendre la voile de notre liberté spirituelle. Une invitation à vivre, comme Estelle, dans la confiance et la miséricorde du Christ. Michel Cool est journaliste de presse écrite, radio et télévisée. Editeur, il est aussi auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la spiritualité et la vie de l'Eglise. Il est l'initiateur de retraites spirituelles annuelles pour journalistes et écrivains.

Par Michel Cool
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Michel Cool

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Estelle Faguette et les apparitions de Pellevoisin par Michel Cool

Commenter ce livre

 

Estelle Faguette et les apparitions de Pellevoisin

Michel Cool

Paru le 19/08/2026

128 pages

Nouvelle Cité

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375827796
9782375827796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.