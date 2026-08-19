Estelle Faguette et les apparitions de Pellevoisin

En 1876, à Pellevoisin, dans l'Indre, la Vierge Marie apparaît à Estelle Faguette, une femme modeste, malade et souvent incomprise et même calomniée. Ces quinze apparitions marquent le début de sa profonde conversion intérieure, transformant sa souffrance en une liberté spirituelle remarquable. Le message de Marie à Pellevoisin s'articule autour d'un triptyque : calme, courage, confiance. Elle confie à Estelle une mission : propager la dévotion au Sacré-Coeur et diffuser le scapulaire qu'elle porte elle-même sur la poitrine, symbole de protection et d'abandon à Dieu. Devenue une intercesseure vivante, Estelle incarne la force discrète de la foi. Ce livre, structuré en quinze chapitres, retrace les étapes de la conversion d'Estelle Faguette. A travers son parcours, nous découvrons comment, guidés par les paroles de la Vierge, nous pouvons, nous aussi, étendre la voile de notre liberté spirituelle. Une invitation à vivre, comme Estelle, dans la confiance et la miséricorde du Christ. Michel Cool est journaliste de presse écrite, radio et télévisée. Editeur, il est aussi auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la spiritualité et la vie de l'Eglise. Il est l'initiateur de retraites spirituelles annuelles pour journalistes et écrivains.