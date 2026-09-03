Reborn Goblin T01

Qui a dit que les gobelins ne pouvaient pas être puissants ? ! Akira Yagami, un employé de bureau ordinaire, sauve un enfant d'un accident de la route, aux dépens de sa propre vie. A son réveil, le voilà réincarné en gobelin. Ces créatures ont malheureusement une espérance de vie assez limitée - de seulement sept jours. Contre toute attente, Akira est doté d'un pouvoir lui permettant de vivre plus de 80 ans et en plus de s'approprier les compétences de nombreux gobelins, voire même celles du roi démon...