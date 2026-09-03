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Reborn Goblin T01

Tsukasa Araki, Nazuna Miki

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Qui a dit que les gobelins ne pouvaient pas être puissants ? ! Akira Yagami, un employé de bureau ordinaire, sauve un enfant d'un accident de la route, aux dépens de sa propre vie. A son réveil, le voilà réincarné en gobelin. Ces créatures ont malheureusement une espérance de vie assez limitée - de seulement sept jours. Contre toute attente, Akira est doté d'un pouvoir lui permettant de vivre plus de 80 ans et en plus de s'approprier les compétences de nombreux gobelins, voire même celles du roi démon...

Par Tsukasa Araki, Nazuna Miki
Chez Delcourt

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Auteur

Tsukasa Araki, Nazuna Miki

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Reborn Goblin T01

Tsukasa Araki, Nazuna Miki

Paru le 17/09/2026

176 pages

Delcourt

7,29 €

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Scannez le code barre 9782413075677
9782413075677
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