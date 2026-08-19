Chroniques de la vigne

Une nouvelle édition pour célébrer les plaisirs du vin ! Fred Bernard a comme qui dirait le vin dans le sang. Né peu avant les vendanges en Bourgogne, il a grandi au milieu des cartons et des caisses de grands crus : ses terrains de jeux préférés étaient les caves de son grand-père et de son arrière-grand-père, tous deux vignerons. Sans cesse on lui répétait : " Quand tu seras grand, tu feras du vin ". Il a choisi une carrière d'auteur ; mais le plaisir du vin, lui, est resté. Dans une nouvelle édition augmentée de plus de 40 pages inédites, Fred Bernard nous livre un témoignage tendre qui traduit sa passion pour le vin en une série d'histoires courtes issues des anecdotes de ses aïeux et de ses réflexions personnelles. Un ouvrage devenu culte, enrichi à présent d'une nouvelle couverture, pour une ode aux plaisirs du nectar des vignes où l'on retrouve tout l'humour de l'auteur, son sens aigu de l'observation et son trait sensuel.