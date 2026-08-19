Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Pie XII

Théa Rojzman, Erik Juszezak

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face au nazisme, un pape dans la tourmente. Rome 1943. Tandis que la Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe, Eugenio Pacelli, alias Pie XII, se retrouve au coeur d'un dilemme : comment sauver des vies sans provoquer des représailles plus terribles encore ? Alors que les nazis sèment la terreur dans la capitale italienne, le pape intervient lors de la rafle de Rome, cache des Juifs dans les couvents et affronte les limites de son pouvoir. Entre pressions diplomatiques, menaces de l'occupant et appels désespérés, Pie XII agit dans l'ombre tout en cherchant à préserver la cité éternelle. Proclamé "Défenseur de la cité" lors de la Libération, il sera pourtant rattrapé par la controverse autour de son silence lors de la plus grande tragédie du XXe siècle. Après la guerre, ce pape moderne n'hésitera pas, le premier, à utiliser les nouveaux médias que sont la radio et la télévision pour s'adresser au plus grand nombre de fidèles possible. A travers des témoignages et des révélations, les auteurs dévoilent une vérité complexe, celle d'un pontificat marqué par la guerre, la peur et le courage. Ce récit fort qui clôt la collection Un pape dans l'Histoire nous plonge dans les heures les plus sombres du XXe siècle et l'après-guerre, jusqu'à la mort de Pie XII en 1958 et la découverte des notes de son testament.

Par Théa Rojzman, Erik Juszezak
Chez Glénat

|

Auteur

Théa Rojzman, Erik Juszezak

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pie XII par Théa Rojzman, Erik Juszezak

Commenter ce livre

 

Pie XII

Théa Rojzman, Erik Juszezak

Paru le 19/08/2026

56 pages

Glénat

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344033333
9782344033333
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.