Face au nazisme, un pape dans la tourmente. Rome 1943. Tandis que la Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe, Eugenio Pacelli, alias Pie XII, se retrouve au coeur d'un dilemme : comment sauver des vies sans provoquer des représailles plus terribles encore ? Alors que les nazis sèment la terreur dans la capitale italienne, le pape intervient lors de la rafle de Rome, cache des Juifs dans les couvents et affronte les limites de son pouvoir. Entre pressions diplomatiques, menaces de l'occupant et appels désespérés, Pie XII agit dans l'ombre tout en cherchant à préserver la cité éternelle. Proclamé "Défenseur de la cité" lors de la Libération, il sera pourtant rattrapé par la controverse autour de son silence lors de la plus grande tragédie du XXe siècle. Après la guerre, ce pape moderne n'hésitera pas, le premier, à utiliser les nouveaux médias que sont la radio et la télévision pour s'adresser au plus grand nombre de fidèles possible. A travers des témoignages et des révélations, les auteurs dévoilent une vérité complexe, celle d'un pontificat marqué par la guerre, la peur et le courage. Ce récit fort qui clôt la collection Un pape dans l'Histoire nous plonge dans les heures les plus sombres du XXe siècle et l'après-guerre, jusqu'à la mort de Pie XII en 1958 et la découverte des notes de son testament.